Кулеба не ждет прорыва от саммита НАТО: нет консенсуса по миротворцам в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает прорыва от саммита НАТО 24 марта. В Альянсе нет готовности к радикальным действиям и консенсуса по инициативе введения в Украину миротворцев НАТО, заявил глава МИД в эфире национального телемарафона.

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"К сожалению, не ожидаю (прорыва, – ред.), потому что объективно оцениваю ситуацию в середине Альянса и его готовность к радикальным действиям. Конкретно на сегодня-завтра такого нет. Но надо работать – и результат непременно будет, просто со временем", – сказал он.

Глава МИД также назвал "революционной" инициативу по размещению в Украине миротворцев НАТО. Однако он подчеркнул: для ее реализации нужен консенсус всех членов Альянса.

"Сейчас такого консенсуса нет", – констатировал Кулеба.

Завтра состоятся саммиты НАТО, ЕС и G7. Президент Владимир Зеленский заявил, что на них станет видно – кто Украине друг, а кто продался и предал.

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Марк Сировой

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