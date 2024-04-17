В Воронеже прогремели взрывы. Россияне заявили о прилете по промышленности – фото, видео

В российском Воронеже вечером раздались взрывы, местные Telegram-каналы сообщают, что в городе виден дым от пожара.



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Около 21:30 жители Воронежа сообщили в соцсетях о серии "громких взрывов". Губернатор области Александр Гусев призвал россиян сохранять спокойствие.

Российский губернатор утверждает, что над Воронежем "обнаружили и подавили" якобы украинский БпЛА самолетного типа.

По его данным, во время падения беспилотника было повреждено промышленное здание, где работают сотрудники оперативных служб, туда же выехали представители правительства региона и администрации города. Информация о пострадавших не поступала.

В региональном МЧС сообщили, что в 21:15 поступило сообщение о пожаре в ангаре в одном из районов города, где произошло возгорание пиломатериалов и станков.

Впоследствии проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на неназванного собеседника, написал, что в Воронеже якобы украинские реактивные дроны-камикадзе поразили резервуар с горючим на территории воинской части №75044 – это 866-й состав горючего. Официального подтверждения этой информации пока нет.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки, на момент публикации новости ответа не последовало.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, по словам российских пропагандистов, громко было в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

В этот же день в ГУР сообщили, что на аэродроме "Кряж" в городе Самара РФ уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

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