У Воронежі прогриміли вибухи. Росіяни заявили про приліт по промисловому об'єкту – фото, відео

У російському Воронежі ввечері пролунали вибухи, місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті видніється дим від пожежі.



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Близько 21:30 жителі Воронежа повідомили у соцмережах про серію "гучних вибухів". Губернатор області Олександр Гусєв закликав росіян зберігати спокій.

Російський губернатор стверджує, що над Воронежем "виявили та перехопили" нібито український БпЛА літакового типу.

За його даними, під час падіння безпілотника було пошкоджено промислову будівлю, де наразі працюють співробітники оперативних служб, туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста. Інформації про постраждалих не надходило.

У регіональному МНС повідомили, що о 21:15 надійшло повідомлення про пожежу в ангарі в одному з районів міста, де сталося загоряння пиломатеріалів та верстатів.

Згодом проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер, посилаючись на неназваного співрозмовника, написав, що у Воронежі нібито українські реактивні дрони-камікадзе уразили резервуар із пальним на території військової частини №75044 – це 866-й склад пального. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

LIGA.net звернулась за коментарем до Головного управління розвідки, на момент публікації новини відповіді не було.

Фото: Соцмережі

Фото: Соцмережі

Фото: Соцмережі

Фото: Соцмережі

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, за словами російських пропагандистів, гучно було в місті Джанкой у районі військового аеродрому.

Цього ж дня у ГУР повідомили, що на аеродромі "Кряж" у місті Самара РФ знищено транспортний вертоліт Мі-8.

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