Решение о том, следует ли сбивать российские самолеты над территорией РФ, будет принимать высшее руководство страны, вероятно, в консультации с партнерами. Но для сдерживания их даже не обязательно сбивать. Так спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал для YouTube-канала LIGA.net опасения некоторых западных экспертов и политиков, что в случае получения самолетов F-16 Украина якобы будет наносить удары по российской территории.

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"Конечно, говорят, если F-16 будет в Украине, то будут атаковать территорию России. Однако наше политическое руководство уже заявило, что Украина хочет мира. Но не на условиях России. Мир – это освобождение всех наших территорий образца 1991 года… Получив F-16, Украина сможет достичь этих целей, сможет говорить о мире", – сказал Игнат.

По его словам, многие западные эксперты также спрашивают, что будет делать Украина, если российские самолеты будут действовать с территории условных Брянской и Курской областей. Будут ли сбивать их украинские F-16 над территорией РФ.

"Это очень интересный вопрос, над которым можно дискутировать. Если этот самолет несет угрозу, если с него летит бомба или ракета, то что делать? Защищать наших детей, граждан? Думаю, вопрос риторический", – говорит Игнат.

По его словам, в любом случае столь важные решения будет принимать высшее руководство государства. Скорее всего, в консультации с западными партнерами.

Но для сдерживания российской авиации их самолеты даже не обязательно сбивать, отмечает спикер. F-16 имеют ракеты AIM-120 AMRAAM с дальностью до 180 км. Если они будут подниматься с оперативных аэродромов, то вряд ли россияне отважатся подлетать близко к границам.

"Это и есть аргумент противодействия. Не обязательно сбивать российские самолеты там (над РФ. – Ред.). Просто надо выставить против них силу, которая будет их сдерживать. И это – основной аргумент, который должен идти к нашим партнерам. Что мы не агрессоры, мы защищаемся", – подытожил Игнат.

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Марко Сировой

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