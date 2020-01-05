В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео

В Вооруженных силах создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил спецопераций. Об этом сообщает АрміяINFORM.

Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, комплектуемый из других частей.

8-9 января эскадрилья будет участвовать в первых полетах 456-й бригады в 2020 году, это будут тренировочные полеты. До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020-го в составе эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

По словам командира 35-й эскадрильи Богдана Андрушко, силы спецопераций создавалась по натовским стандартам, и по этим стандартам они должны иметь воздушную компоненту. Цель сил спецопераций в том, что время с момента принятия решения до выполнения задачи будет минимальным, и меньше людей будет об этом знать.

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