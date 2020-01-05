В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Эскадрилья построена по стандартам НАТО

В Вооруженных силах создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил спецопераций. Об этом сообщает АрміяINFORM.

Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, комплектуемый из других частей.

8-9 января эскадрилья будет участвовать в первых полетах 456-й бригады в 2020 году, это будут тренировочные полеты. До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020-го в составе эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

По словам командира 35-й эскадрильи Богдана Андрушко, силы спецопераций создавалась по натовским стандартам, и по этим стандартам они должны иметь воздушную компоненту. Цель сил спецопераций в том, что время с момента принятия решения до выполнения задачи будет минимальным, и меньше людей будет об этом знать.

  • 25 декабря на полигоне в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм - первой украинской системы вооружения стандарта НАТО.
  • 19 декабря высокоточная реактивная система Ольха, разработанная Конструкторским бюро Луч, успешно прошла испытания – и поразила цель на расстоянии 110 км новой ракетой Ольха-М. 

Читайте также: Украина и НАТО подписали дорожную карту по "оборонке"

Отправить:
Распечатать:
Теги: эскадрилья, ВСУ, силы спецопераций, нато
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео
В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео
В Багдаде прошла церемония прощания с генералом Сулеймани: видео
В Багдаде прошла церемония прощания с генералом Сулеймани: видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Экономика Наследие Уляны:80 главных советов Супрун, как быть здоровым (статья от 19.09.19)
Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
ТЭК Россия возобновила поставки нефти в Беларусь
Потерянное десятилетие. Украинские олигархи обеднели на $10 млрд. А кто заработал?
Потерянное десятилетие. Украинские олигархи обеднели на $10 млрд. А кто заработал?
Популярное
фото/видео
В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео
В ВСУ создана смешанная авиаэскадрилья: видео
В Багдаде прошла церемония прощания с генералом Сулеймани: видео
В Багдаде прошла церемония прощания с генералом Сулеймани: видео 04.01.20, 20:35
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео 03.01.20, 21:43
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию 03.01.20, 21:17
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 