Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка не позволили российским оккупантам прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины и сожгли вражеский танк. Видео о том, как это происходит, опубликовано на YouTube-канале бригады.

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На кадрах, выложенных бригадой, показан горящий российский танк."Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ. Но не учел, что наткнулся на наших воинов, – "Винницких скифов". Парни не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем", – говорится в комментарии к видео.

Где именно и когда была уничтожена техника, военные не указывают.

Вчера появилось видео, как спецназ СБУ уничтожил дронами две установки ТОР-М2 оккупантов.

Сегодня – как воины ССО уничтожили ЗРК "Стрела-10" и плавучий транспортер россиян.

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Наталія Медведєва

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