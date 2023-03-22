Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка не позволили российским оккупантам прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины и сожгли вражеский танк. Видео о том, как это происходит, опубликовано на YouTube-канале бригады.
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На кадрах, выложенных бригадой, показан горящий российский танк."Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ. Но не учел, что наткнулся на наших воинов, – "Винницких скифов". Парни не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем", – говорится в комментарии к видео.
Где именно и когда была уничтожена техника, военные не указывают.
- Вчера появилось видео, как спецназ СБУ уничтожил дронами две установки ТОР-М2 оккупантов.
- Сегодня – как воины ССО уничтожили ЗРК "Стрела-10" и плавучий транспортер россиян.
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