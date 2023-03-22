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Воины ССО уничтожили ЗРК "Стрела-10" и плавучий транспортер россиян — видео ударов видео

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22.03.2023, 13:31
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Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на южном направлении уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер. Видео опубликовали в Facebook.

В ходе разведки местности операторы одного из спецподразделений ВСУ обнаружили замаскированные позиции техники окупантов и уничтожили их.

Кроме того, отмечают в ССО, также был ликвидирован ПТС (плавучий транспортер средний) россиян.

На видео можно увидеть, что спецназовцы уничтожили вражескую технику с помощью дронов со сбросами.

  • 26 февраля 2023 года министр обороны Эстонии привез пакет военной помощи для воинов ССО.
  • 15 марта Силы спецопераций показали, как уничтожают российских оккупантов в "серой зоне".
  • 20 марта спецназовцы впервые показали работу дронов-камикадзе Switchblade 300. Смотрите видео.

Смотрите также: Бойцы 128 бригады ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" – видео удара

Мілана Головань
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