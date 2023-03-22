Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на южном направлении уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер. Видео опубликовали в Facebook.
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В ходе разведки местности операторы одного из спецподразделений ВСУ обнаружили замаскированные позиции техники окупантов и уничтожили их.
Кроме того, отмечают в ССО, также был ликвидирован ПТС (плавучий транспортер средний) россиян.
На видео можно увидеть, что спецназовцы уничтожили вражескую технику с помощью дронов со сбросами.
- 26 февраля 2023 года министр обороны Эстонии привез пакет военной помощи для воинов ССО.
- 15 марта Силы спецопераций показали, как уничтожают российских оккупантов в "серой зоне".
- 20 марта спецназовцы впервые показали работу дронов-камикадзе Switchblade 300. Смотрите видео.
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