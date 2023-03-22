Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на южном направлении уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер. Видео опубликовали в Facebook.

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В ходе разведки местности операторы одного из спецподразделений ВСУ обнаружили замаскированные позиции техники окупантов и уничтожили их.

Кроме того, отмечают в ССО, также был ликвидирован ПТС (плавучий транспортер средний) россиян.

На видео можно увидеть, что спецназовцы уничтожили вражескую технику с помощью дронов со сбросами.

26 февраля 2023 года министр обороны Эстонии привез пакет военной помощи для воинов ССО.

15 марта Силы спецопераций показали, как уничтожают российских оккупантов в "серой зоне".

20 марта спецназовцы впервые показали работу дронов-камикадзе Switchblade 300. Смотрите видео.

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Мілана Головань

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