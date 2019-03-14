Вице-премьер Кириленко о Maruv: Подруга бывших регионалов - видео

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко посочувствовал бывшим членам Партии регионов, что якобы их "подруга" Maruv не поехала на песенный конкурс Евровидение-2019. Об этом он сказал сегодня, 14 марта, во время заседания Рады во время обсуждения поправок к законопроекту о государственном языке.

"Я сочувствую, что ваша подруга не поехала на Евровидение. Но, как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде", - заявил он.

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Кириленко напомнил депутатам о последствиях правления беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и бывшего прокурора Виктора Пшонки.

"Ваш вождь Янукович разворовал страну, пригласил сюда путинские войска и сбежал. Ваш премьер Азаров разворовал страну и сбежал. Прокурор Пшонка разворовал и сбежал. И вы теперь будете учить нас всех, как нам принимать закон об украинском языке?", - обратился к экс-регионалам вице-премьер.

Он призвал тех, кто вносил правки в языковой законопроект, отозвать их.

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По итогам национального отбора право представлять Украину получила финалистка нацотбора MARUV (Анна Корсун). Сразу после победы певицы Кириленко заявил, что Украину не может представлять участник, гастролирующий на территории РФ. В итоге контракт с MARUV подписан не был, а Украина отказалась от участия в конкурсе.

Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

Интервью: Кириленко: отказ от Евровидения - ошибка. Есть другие артисты