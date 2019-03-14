Вице-премьер Кириленко о Maruv: Подруга бывших регионалов - видео

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Словесная перепалка в Раде произошла во время рассмотрения поправок в законопроект об украинском языке

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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко посочувствовал бывшим членам Партии регионов, что якобы их "подруга" Maruv не поехала на песенный конкурс Евровидение-2019. Об этом он сказал сегодня, 14 марта, во время заседания Рады во время обсуждения поправок к законопроекту о государственном языке.

"Я сочувствую, что ваша подруга не поехала на Евровидение. Но, как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде", - заявил он.

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Кириленко напомнил депутатам о последствиях правления беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и бывшего прокурора Виктора Пшонки.

"Ваш вождь Янукович разворовал страну, пригласил сюда путинские войска и сбежал. Ваш премьер Азаров разворовал страну и сбежал. Прокурор Пшонка разворовал и сбежал. И вы теперь будете учить нас всех, как нам принимать закон об украинском языке?", - обратился к экс-регионалам вице-премьер. 

Он призвал тех, кто вносил правки в языковой законопроект, отозвать их.

Смотрите также: Евровидение-2019: Maruv заявила, что будет болеть за Россию

По итогам национального отбора право представлять Украину получила финалистка нацотбора MARUV (Анна Корсун). Сразу после победы певицы Кириленко заявил, что Украину не может представлять участник, гастролирующий на территории РФ. В итоге контракт с MARUV подписан не был, а  Украина отказалась от участия в конкурсе.

Транслировать Евровидение-2019 в Украине будут, но голосовать украинцы не смогут. Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем. 

Интервью: Кириленко: отказ от Евровидения - ошибка. Есть другие артисты 

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Теги: видео, евровидение, вячеслав кириленко, MARUV
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