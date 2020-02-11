Вице-президент ЕК: Если бы была на месте Путина, вернула бы Крым

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Вера Юрова заявила, что не против "поменяться местами" на один день с президентом страны-агрессора РФ

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что вернула бы временно оккупированный Крым Украине, если у нее была бы возможность один день поработать вместо президента РФ Владимира Путина. Об этом она сказала во время блиц-опрос Face to Face, которое опубликовано в YouTube.

Отвечая на вопрос, с каким политиком она бы поменялась местами на один день, Юрова сказала: "Я думаю, что я бы "переместилась" в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине".

  • 9 января сообщалось, что в Госпогранслужбе на контроле находятся по состоянию на сегодня 4100 человек из-за возможного незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

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Теги: Украина, владимир путин, Крым, Вера Юрова, видео
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