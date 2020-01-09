ГПСУ: На контроле - более 4000 человек из-за посещения Крыма

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе на контроле находятся по состоянию на сегодня 4100 человек из-за возможного незаконного посещения временно оккупированного Крыма. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, речь идет об общем количестве людей, как граждан Украины, так и иностранцах, которых удалось установить, и они возможно посещали украинский полуостров после оккупации в 2014 году.

Читайте также: У Зеленского напомнили Путину, как легально въезжать в Крым

"Фактически, когда мы начали собирать эти данные, цифра могла уменьшаться, увеличиваться, но на данный момент – это 4100 человек", - уточнил Демченко.

Он напомнил, что въезд в Крым не через админграницу между материковой частью Украины и оккупированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабмина другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.

По его словам, выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд.

"Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к админответственности", – отметил Демченко.

В августе в МинВОТ сообщили об увеличении потока людей через админграницу с Крымом.

ГПСУ позже показала искусственные очереди, созданные там российскими пограничниками - смотреть видео.

Читайте также: Студентам и детям упростили выезд и въезд в Крым