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Во Львове мужчину насильно привезли в военкомат. Проводится служебная проверка – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 16:21
Видео: соцсети
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Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в форме насильно затягивают в военкомат мужчину, волоча его по земле. Ролик накануне распространили по сети.

Местные Telegram-каналы утверждают, что мужчина приехал во Львов из Киева, где его задержали сотрудники военкомата. Ночью они провели медобследование, а утром мужчину доставили на полигон в Ровенской области.

На видео видно, что эпизод произошел на глазах у свидетелей.

Командование ТЦК производит служебную проверку.

  • 22 августа 2023 года в Киеве военком угрожал мужчине оружием, пытаясь вручить повестку.
  • 20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области после того, как сетью начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

Читайте также: Избиение в военкомате Тернополя. ДБР начало расследование

Милана Головань
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Львоввойнавоенкомат
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