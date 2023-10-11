Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебную проверку из-за видео, на котором люди в форме насильно затягивают в военкомат мужчину, волоча его по земле. Ролик накануне распространили по сети.

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Местные Telegram-каналы утверждают, что мужчина приехал во Львов из Киева, где его задержали сотрудники военкомата. Ночью они провели медобследование, а утром мужчину доставили на полигон в Ровенской области.

На видео видно, что эпизод произошел на глазах у свидетелей.

Командование ТЦК производит служебную проверку.

22 августа 2023 года в Киеве военком угрожал мужчине оружием, пытаясь вручить повестку.

20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области после того, как сетью начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

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