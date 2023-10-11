Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку через відео, на якому люди у формі силоміць затягують до військкомату чоловіка, волочачи його по землі. Ролик напередодні поширили у мережі.

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Місцеві Telegram-канали стверджують, що потерпілий приїхав до Львова з Києва, де його затримали співробітники військкомату. Вночі вони нібито провели медобстеження, а вранці чоловіка доставили на полігон у Рівненській області.

На відео видно, що епізод стався на очах у свідків.

Командування ТЦК проводять службову перевірку.

22 серпня 2023 року у Києві військком погрожував чоловіку зброєю, намагаючись вручити повістку.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

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