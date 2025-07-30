Во время выступления Матвиенко на саммите в Женеве десятки участников устроили демарш
Во время выступления председателя Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Валентины Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве часть участников мероприятия покинули зал. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.
На видео с конференции, опубликованном Кондратюк, видно, как несколько десятков человек покидают помещение в начале выступления Матвиенко.
"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами. Это демарш против агрессора, это огромная поддержка народа Украины. Спасибо искренне, аж слезы на глазах, сколько коллег нас поддерживает. Мы не одни! Слава Украине!" – подписала видео вице-спикер.
В то же время некоторые участники конференции остались на своих местах.
На данный момент неизвестно, кто именно принял участие в бойкоте российской делегации.
- Всемирная конференция глав парламентов собирается раз в пять лет. Предыдущее мероприятие состоялось до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Матвиенко и другие члены российской делегации, прибывшие в Швейцарию, находятся под санкциями этой страны, Европейского Союза и Соединенных Штатов.
- Кондратюк назвала участие Матвиенко в конференции "умиротворением агрессора" и лицемерием, призвав участников бойкотировать мероприятия с участием российской делегации.
- В МИД заявили, что место Матвиенко на скамье подсудимых, а не на международных мероприятиях.
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