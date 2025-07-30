Во время выступления председателя Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Валентины Матвиенко на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве часть участников мероприятия покинули зал. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

На видео с конференции, опубликованном Кондратюк, видно, как несколько десятков человек покидают помещение в начале выступления Матвиенко.

"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами. Это демарш против агрессора, это огромная поддержка народа Украины. Спасибо искренне, аж слезы на глазах, сколько коллег нас поддерживает. Мы не одни! Слава Украине!" – подписала видео вице-спикер.

В то же время некоторые участники конференции остались на своих местах.

На данный момент неизвестно, кто именно принял участие в бойкоте российской делегации.