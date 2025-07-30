Під час виступу голови Ради Федерації (верхня палата російського парламенту) Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції керівників парламентів у Женеві частина учасників заходу вийшли з зали. Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

На відео з конференції, що опублікувала Кондратюк, можна побачити, як декілька десятків людей виходять з приміщення на початку виступу Матвієнко.

"Я пишаюсь усіма нашими партнерами та колегами. Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України. Дякую щиро, аж сльози на очах, скільки колег нас підтримує. Ми не самі! Слава Україні!" – підписала відео віцеспікерка.

Водночас деякі учасники конференції залишилися на своїх місцях.

Наразі невідомо, хто саме взяв участь у бойкотуванні російської делегації.