Під час виступу Матвієнко на саміті у Женеві десятки учасників влаштували демарш
Під час виступу голови Ради Федерації (верхня палата російського парламенту) Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції керівників парламентів у Женеві частина учасників заходу вийшли з зали. Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.
На відео з конференції, що опублікувала Кондратюк, можна побачити, як декілька десятків людей виходять з приміщення на початку виступу Матвієнко.
"Я пишаюсь усіма нашими партнерами та колегами. Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України. Дякую щиро, аж сльози на очах, скільки колег нас підтримує. Ми не самі! Слава Україні!" – підписала відео віцеспікерка.
Водночас деякі учасники конференції залишилися на своїх місцях.
Наразі невідомо, хто саме взяв участь у бойкотуванні російської делегації.
- Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на п'ять років. Попередній захід відбувся до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Матвієнко та інші члени російської делегації, які прибули до Швейцарії, перебувають під санкціями цієї країни, Євросоюзу та Штатів.
- Кондратюк назвала участь Матвієнко у конференції "замирюванням агресора" та лицемірством, закликав учасників бойкотувати заходи за участю російської делегації.
- У МЗС заявили, що місце Матвієнко на лаві підсудних, а не на міжнародних заходах.
Коментарі (0)