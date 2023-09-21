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Воздушные Силы показали боевую работу ПВО в ночь на 21 сентября – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 19:53
Фото - скриншот из видео
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Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук опубликовал  видео запусков противоракет во время российской ракетной атаки в ночь на 21 сентября. 

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"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ночью 21 сентября 2023 года", – написал Олещук.

Смотрите также видео от 18 сентября: ПВО Украины перехватила все 17 российских ракет с Ту-95МС. Видео работы ЗРК IRIS-T

Сергей Бережной
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пвовидеовоздушные силыНиколай Олещук
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