Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук опубликовал видео запусков противоракет во время российской ракетной атаки в ночь на 21 сентября.
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"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ночью 21 сентября 2023 года", – написал Олещук.
- В ночь на 21 сентября Киев, Харьков и другие регионы были атакованы российскими ракетами. Всего оккупанты выпустили 43 ракеты Х-101 и шесть С-300.
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