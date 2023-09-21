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Повітряні Сили показали бойову роботу ППО в ніч проти 21 вересня – відео видео

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21.09.2023, 19:53
Фото - скриншот з відео
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Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував  відео запусків протиракет під час російської ракетної атаки у ніч проти 21 вересня.

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"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил уночі 21 вересня 2023 року", – написав Олещук.

Дивіться також выдео від 18 вересня: ППО України перехопило всі 17 російських ракет з Ту-95МС. Відео роботи ЗРК IRIS-T

Сергій Бережний
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відеоМикола Олещукповітряні силиппо
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