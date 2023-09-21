Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео запусків протиракет під час російської ракетної атаки у ніч проти 21 вересня.

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"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил уночі 21 вересня 2023 року", – написав Олещук.

У ніч на 21 вересня Київ, Харків та інші регіони були атаковані російськими ракетами. Загалом окупанти випустили 43 ракети Х-101 і шість С-300.

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