Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн – видео

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны обширную партию вооружения, изъятого в ходе спецопераций. Речь идет об арсенале весом более 500 тонн и общей стоимостью около 1 млрд грн, передает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что подобный случай – первый в истории Украины.

Вооружение было вещдоками в производствах СБУ и находилось под арестом, однако, "принимая во внимание обстановку в государстве", спецслужба подготовила ходатайство о передаче вооружения. Минобороны согласилось принять имущество на баланс, а суд и правительство разрешили передачу.

Переданный Минобороны арсенал включает:

- гранатометы;

- боеприпасы (мины и выстрелы в гранатометы);

- взрывчатку (тротил);

- 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК Печора) и оборудование к ним;

- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

- двигатели и комплектующие к вертолетам Ми-24, самолетам Су и МиГ;

- комплектующие к БМП, БРДМ, БТР, танкам, ЗРК и системам залпового огня;

- фосфорные и соляные кислоты.

По данным СБУ, российские компании использовали Украину для транзита товаров военного назначения и накапливали их в стране под видом технического имущества общего потребления. Документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

В СБУ рассчитывают, что переданный арсенал значительно улучшит материально-техническое обеспечение и боеготовность ВСУ.

В сентябре СБУ обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой на границе с Беларусью.

В октябре сообщалось об обнаружении в Авдеевке тайника с гранатами, минами и гранатометами, которые могли быть похищены в Крыму, а также о тайнике в Луганской области.

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Оксана Житнюк

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