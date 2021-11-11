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Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 13:08
Вооружение (Фото - СБУ)
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Служба безопасности Украины передала Министерству обороны обширную партию вооружения, изъятого в ходе спецопераций. Речь идет об арсенале весом более 500 тонн и общей стоимостью около 1 млрд грн, передает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что подобный случай – первый в истории Украины.

Вооружение было вещдоками в производствах СБУ и находилось под арестом, однако, "принимая во внимание обстановку в государстве", спецслужба подготовила ходатайство о передаче вооружения. Минобороны согласилось принять имущество на баланс, а суд и правительство разрешили передачу.

Переданный Минобороны арсенал включает:

- гранатометы;
- боеприпасы (мины и выстрелы в гранатометы);
- взрывчатку (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК Печора) и оборудование к ним;
- составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к вертолетам Ми-24, самолетам Су и МиГ;
- комплектующие к БМП, БРДМ, БТР, танкам, ЗРК и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.

По данным СБУ, российские компании использовали Украину для транзита товаров военного назначения и накапливали их в стране под видом технического имущества общего потребления. Документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн – видео

 

Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн – видео

В СБУ рассчитывают, что переданный арсенал значительно улучшит материально-техническое обеспечение и боеготовность ВСУ.

Впервые в Украине. СБУ передала Минобороны 500 тонн изъятого оружия на 1 млрд грн – видео
  • В сентябре СБУ обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой на границе с Беларусью. 
  • В октябре сообщалось об обнаружении в Авдеевке тайника с гранатами, минами и гранатометами, которые могли быть похищены в Крыму, а также о тайнике в Луганской области.

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Оксана Житнюк
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