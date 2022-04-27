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"Все атаки врага захлебываются их 200-ми и 300-ми": видео Нацгвардии об обороне Рубежного видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 12:39
Скриншот из видеозаписи
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С марта 2022 года идут тяжелые бои за Рубежное Луганской области. За это время российские пропагандисты не раз заявляли о якобы захвате города Россией, но даже сами оккупанты опровергают это. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии показала сюжет об обороне Рубежного.

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Боец Нацгвардии "Шкипер" рассказал, что оккупанты пытаются продвинуться вглубь города, но безуспешно – "все атаки захлебываются их 200-ми и 300-ми".

Российские войска разбили авиаударами и крупнокалиберными обстрелами около 70% города и взорвали цистерны с азотной кислотой.

"Несмотря на многократное преимущество оккупационных войск в численности и помощь врагу местного председателя-коллаборанта, который уже не в первый раз переодевается и меняет свою риторику, украинские военные держат оборону и активно уничтожают наступательную технику и пехоту врага", – сообщает Нацгвардия.

  • 21 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг фейк Минобороны России, которое уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ заявило об оккупации Рубежного. Он отметил, что оккупанты пытались закрепиться в двух частях города, но безуспешно.
  • 24 апреля Гайдай сообщил, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, бои в Рубежном и Попасной продолжаются.

Читайте также: "Кричат "вперед", а идти некому". Оккупанты опровергают "захват" Рубежного – перехват СБУ

Оксана Житнюк
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луганская область рубежное
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