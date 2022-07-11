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"Все горит". Нацгвардия показала видео боев за Северодонецк и Рубежное видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 13:46
Скриншот из видеозаписи
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Национальная гвардия показала видео, снятое бойцами во время ожесточенных боев за населенные пункты Луганской области, в том числе кадры боев за Северодонецк.

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Как сообщают в Нацгвардии, в этих боях в Рубежном и Северодонецке враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 россиян убитыми и около 1500 ранеными.

На видео показаны как кадры ближних боев с использованием стрелкового оружия, так и кадры работы по оккупантам из артиллерии.

Рубежное находится под временной оккупацией российских войск с 12 мая 2022-го, Северодонецк – с 25 июня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что в области сейчас продолжаются бои в Белогоровке, однако армия РФ не может продвинуться. 

Смотрите также: Бойцы ВСУ показали освобожденное село Ивановка в Херсонской области: видео и карта

Оксана Житнюк
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северодонецк рубежное нацгвардия луганская область
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