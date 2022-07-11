Национальная гвардия показала видео, снятое бойцами во время ожесточенных боев за населенные пункты Луганской области, в том числе кадры боев за Северодонецк.
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Как сообщают в Нацгвардии, в этих боях в Рубежном и Северодонецке враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 россиян убитыми и около 1500 ранеными.
На видео показаны как кадры ближних боев с использованием стрелкового оружия, так и кадры работы по оккупантам из артиллерии.
Рубежное находится под временной оккупацией российских войск с 12 мая 2022-го, Северодонецк – с 25 июня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что в области сейчас продолжаются бои в Белогоровке, однако армия РФ не может продвинуться.
- Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление ВСУ.
- 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.
- Министерство обороны США будет изучать операцию Вооруженных Сил Украины в Северодонецке.
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