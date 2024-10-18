ВСУ назначили проверку после расследования hromadske о связях комбата ТрО Салаватова с ДНР

Относительно командира 107 отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова назначена служебная проверка, на время которой он будет отстранен от исполнения обязанностей. Об этом заявило Командование Сил территориальной обороны после публикации hromadske о вероятной причастности Салаватова к террористическим организациям ДНР и ЛНР.

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В командовании отметили, что у них отсутствует соответствующая информация о Салаватове, но они направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть это.

16 октября hromadske опубликовало расследование о комбате ТрО. Журналисты показали несколько скриншотов за 2014 год из соцсетей Салаватова. Подчеркнули – это лишь то, что удалось восстановить, так как сейчас соцсети комбата очищены.

Скриншот с сайта hromadske

Сам Салаватов в разговоре с hromadske сказал, что в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские посты с его страницы, якобы репостила бывшая супруга. "Конкретно я там только слушал музыку в "Одноклассниках". У меня была жена, мало кто там мог что-то клацнуть... Я до начала войны занимался автобизнесом... У меня было много работы. И отвлекаться на какие-то настроения или политику... мне было не до этого ", – сказал он. Также журналисты обратили внимание на фотографии, которые нынешний комбат постил 10 лет назад. На снимках можно заметить зеленый берет с кокардой Французского легиона (2-го иностранного полка, которого в составе легиона нет уже несколько десятков лет).

Еще на одном фото Салаватов якобы из AR-15, на другом – уже со снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Сам он утверждает, что и форма, и оружие были страйкбольными.

Скриншот с сайта hromadske

Однако, как отметили журналисты, фото были сделаны весной 2014-го, и Салаватов жил в Краматорске, где с 12 апреля по 5 июля продолжались боевые действия – "случайного местного со страйкбольным оружием могли просто убить". И тогда же, по свидетельствам местных, так называемые ополченцы могли использовать оружие, похожее на боевое. Журналисты получили данные телефонных соединений Салаватова с 2014 года. Так, с мая по июнь 2014 года он общался с неким Межлумом Дамирчаном – сотрудником "МВД ДНР", разыскиваемым Службой безопасности Украины. Еще один контакт – некий Антон Кальченко, боевик формирования "Русич" в составе террористической ДНР. Кроме того, Салаватов говорил с Александром Алексеевым – членом "Общего собрания" в Краматорске, которое занималось созданием "народного ополчения". Салаватов сказал журналистам, что не знает, о ком идет речь. Говорит, занимался автобизнесом – предположил, что это были клиенты. Редакция также утверждает, что 12 и 13 мая 2014 года Салаватов два раза звонил по горячим линиям для записи в "народное ополчение ДНР", и в том же году ходил на "референдум", чтобы "поддерживать" террористов.