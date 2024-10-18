ЗСУ призначили перевірку після розслідування hromadske про зв'язки комбата ТрО Салаватова з ДНР

Щодо командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова призначено службову перевірку, на цей час його буде усунено від виконання обов'язків. Про це заявило Командування Сил територіальної оборони після публікації hromadske про ймовірну причетність Салаватова до терористичних організацій ДНР і ЛНР.

В командуванні зазначили, що у них відсутня відповідна інформація про Салаватова, але вони надіслали запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати це.

16 жовтня hromadske опублікувало розслідування про комбата ТрО. Журналісти показали кілька скриншотів за 2014 рік із соцмереж Салаватова. Наголосили – це лише те, що вдалося відновити, адже зараз соцмережі комбата почищені.

Скриншот з сайту hromadske

Сам Салаватов у розмові з hromadske сказав, що у 2014 році політика його не цікавила, а проросійські пости з його сторінки, мовляв, репостила колишня дружина. "Конкретно я там лише слухав музику в "Однокласниках". У мене була дружина, мало хто там міг щось клацнути… Я до початку війни займався автобізнесом… У мене було багато роботи. І відволікатися на якісь настрої чи політику… мені було не до цього", – сказав він. Також журналісти звернули увагу на фотографії, які чинний комбат постив 10 років тому. На знімках можна помітити зелений берет із кокардою Французького легіону (2-го іноземного полку, якого у складі легіону немає вже кілька десятків років).

Ще на одному фото Салаватов нібито з AR-15, на іншому – вже зі снайперською гвинтівкою Драгунова (СГД). Сам він стверджує, що і форма, і зброя були страйкбольними.

Скриншот з сайту hromadske

Однак, як наголосили журналісти, фото були зроблені навесні 2014-го, і Салаватов тоді жив у Краматорську, де з 12 квітня по 5 липня тривали бойові дії – "випадкового місцевого зі страйкбольною зброєю могли просто вбити". І тоді ж, за свідченнями місцевих, так звані ополченці могли використовувати зброю, схожу на бойову. Журналісти також отримали дані телефонних з'єднань Салаватова із 2014 року. Так, з травня по червень 2014 року він спілкувався з таким собі Межлумом Дамірчаном – співробітником "МВС ДНР", розшукуваного Службою безпеки України. Ще один контакт – такий собі Антон Кальченко, бойовик формування "Русіч" у складі терористичної ДНР. Крім того, Салаватов говорив з Олександром Алєксєєвим — членом "Общего собрания" у Краматорську, яке займалося створенням "народного ополчения". Салаватов сказав журналістам, що не знає, про кого мова. Каже, займався автобізнесом – припустив, що це могли бути клієнти. Редакція також стверджує, що 12 та 13 травня 2014 року Салаватов два рази телефонував на гарячі лінії для запису в "народне ополчення ДНР", і того самого року ходив на "референдум", щоб "підтримувати" терористів.