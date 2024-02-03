ВСУ показали, как горела бронетанковая колонна РФ, шедшая на штурм Новомихайловки: видео

Пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показала видео уничтожения колонны российской техники.

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"Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно – каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда!" – сказано в подписи к видео.

Техника оккупантов уничтожалась с помощью FPV-дронов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.

Подразделения аэроразведки TERRA в составе 3 ОШБр уточнило, что эта бронетанковая колонна армии РФ пыталась атаковать украинские позиции в районе Новомихайловки.

Карта DeepState

За прошедшие сутки на Марьинском направлении украинские воины продолжали сдерживать россиян вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где были отбиты семь атак.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 387 940 россиян.

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