ЗСУ показали, як горіла бронетанкова колона РФ, що йшла на штурм Новомихайлівки: відео
Пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показала відео знищення колони російської техніки.
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"Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно – кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи!" – йдеться у підписі до відео.
Техніка окупантів знищувалась за допомогою FPV-дронів, артилерії і протитанкових ракетних комплексів.
Підрозділу аеророзвідки TERRA в складі 3 ОШБр уточнив, що ця бронетанкова колона армії РФ намагалася атакувати українські позиції в районі Новомихайлівки.
- Протягом минулої доби на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжували стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито сім атак.
- За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 387 940 росіян.
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