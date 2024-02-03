ЗСУ показали, як горіла бронетанкова колона РФ, що йшла на штурм Новомихайлівки: відео

Пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показала відео знищення колони російської техніки.

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"Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно – кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи!" – йдеться у підписі до відео.

Техніка окупантів знищувалась за допомогою FPV-дронів, артилерії і протитанкових ракетних комплексів.

Підрозділу аеророзвідки TERRA в складі 3 ОШБр уточнив, що ця бронетанкова колона армії РФ намагалася атакувати українські позиції в районі Новомихайлівки.

Карта DeepState

Протягом минулої доби на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжували стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито сім атак.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 387 940 росіян.

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