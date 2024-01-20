Во время одного из самых больших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко и опубликовала видео боя.

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Военные отметили, что уже пятый месяц подряд, начиная с 10 октября 2023 года, враг "безумными, просто дикими силами" пытается проломить линию обороны ВСУ.

На видео – один из крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года.

Тогда россияне планировали пересечь железнодорожные пути, зайти в Степное и закрепиться. Перед штурмом оккупанты проводили массированную артподготовку и ставили маскировочные дымы.

Российская колонна разделилась на четыре группы, которые двигались в разных направлениях. По технике россиян работали Силы обороны, также оккупанты подрывались на минах.

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

По оценкам американской разведки, с момента начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 000 человек и 220 боевых машин. Буданов сказал, что за последние недели эти цифры значительно выросли.

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