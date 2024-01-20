ЗСУ показали відео одного з найбільших штурмів Авдіївки. Тоді РФ кинула в бій 500 людей
Під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула в бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки. Про це повідомила 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка і опублікувала відео бою.
Військові зазначили, що вже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10 жовтня 2023 року, ворог "шаленими, просто дикими силами" намагається проломити лінію оборони ЗСУ.
На відео – один з тих найбільших штурмів, який відбувся наприкінці жовтня минулого року.
Тоді росіяни планували перетнути залізничну колію, зайти в Степове і закріпитися. Перед штурмом окупанти проводили масовану артпідготовку і ставили маскувальні дими.
Російська колона розділилася на чотири групи, які рухались у різних напрямках. По техніці росіян працювали Сили оборони, також окупанти підривалися на мінах.
- 20 січня речник ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.
- За оцінками американської розвідки, з моменту початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023 року росіяни втратили понад 13 000 осіб і 220 бойових машин. Буданов сказав, що за останні тижні ці цифри значно зросли.
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