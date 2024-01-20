Під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула в бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки. Про це повідомила 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка і опублікувала відео бою.

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Військові зазначили, що вже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10 жовтня 2023 року, ворог "шаленими, просто дикими силами" намагається проломити лінію оборони ЗСУ.

На відео – один з тих найбільших штурмів, який відбувся наприкінці жовтня минулого року.

Тоді росіяни планували перетнути залізничну колію, зайти в Степове і закріпитися. Перед штурмом окупанти проводили масовану артпідготовку і ставили маскувальні дими.

Російська колона розділилася на чотири групи, які рухались у різних напрямках. По техніці росіян працювали Сили оборони, також окупанти підривалися на мінах.

20 січня речник ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

За оцінками американської розвідки, з моменту початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023 року росіяни втратили понад 13 000 осіб і 220 бойових машин. Буданов сказав, що за останні тижні ці цифри значно зросли.

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