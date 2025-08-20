Украинские защитники уничтожили поезд российских захватчиков с горючим на временно оккупированной части Запорожской области, сообщила 65 отдельная механизированная бригада ВСУ.

"В результате совместной операции Силы обороны остановили подвижной состав с топливом, а операторы батальона беспилотных систем "Ронины" 65 ОМБр "Великий Луг" FPV-дронами подожгли цистерны", – говорится в публикации.

В видео в начале новости показано поражение цистерн поезда и то, как он пылает.

Фото последствий удара: соцсети

Глава общественной организации Центр изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что после этого удара железнодорожного сообщения через оккупированную часть Запорожской области "больше нет". По его данным, поражение произошло 19 августа.

Военные подтверждают, что поезд уничтожен между временно оккупированным Урожайным и Токмаком. Расстояние от линии фронта до этой территории составляет более 26 километров по прямой:

Карта: Deepstate (белая отметка, обведенная красным – Урожайное)

