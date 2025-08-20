ЗСУ спалили потяг з пальним окупантів під Токмаком – відео, фото
Українські захисники знищили потяг російських загарбників з пальним на тимчасово окупованій частині Запорізької області, повідомила 65 окрема механізована бригада ЗСУ.
"У результаті спільної операції Сили оборони зупинили рухомий склад із паливом, а оператори батальйону безпілотних систем "Роніни" 65 ОМБр "Великий Луг" FPV-дронами підпалили цистерни", – йдеться у публікації.
У відео на початку новини показано ураження цистерн потягу й те, як він палає.
Глава громадської організації Центр вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що після цього удару залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області "більше немає". За його даними, ураження сталося 19 серпня.
Військові підтверджують, що потяг знищено між тимчасово окупованим Урожайним та Токмаком. Відстань від лінії фронту до цієї території становить більш ніж 26 кілометрів по прямій:
- У ніч проти 19 серпня далекобійні дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованій частині Луганської області.
