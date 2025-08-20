Українські захисники знищили потяг російських загарбників з пальним на тимчасово окупованій частині Запорізької області, повідомила 65 окрема механізована бригада ЗСУ.

"У результаті спільної операції Сили оборони зупинили рухомий склад із паливом, а оператори батальйону безпілотних систем "Роніни" 65 ОМБр "Великий Луг" FPV-дронами підпалили цистерни", – йдеться у публікації.

У відео на початку новини показано ураження цистерн потягу й те, як він палає.

Фото наслідків удару: соцмережі

Глава громадської організації Центр вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що після цього удару залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області "більше немає". За його даними, ураження сталося 19 серпня.

Військові підтверджують, що потяг знищено між тимчасово окупованим Урожайним та Токмаком. Відстань від лінії фронту до цієї території становить більш ніж 26 кілометрів по прямій:

Мапа: Deepstate (біла позначка, обведена червоним – Урожайне)

