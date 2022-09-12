Вооруженные Силы Украины уничтожили грузовик с российскими оккупантами из противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Соответствующее видео активно публикуется в социальных сетях.

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Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский "Урал" уничтожили бойцы 92 отдельной механизированной бригады в Купянске, когда противник пытался сбежать из города.

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Дмитро Гриниченко

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