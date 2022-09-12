Вооруженные Силы Украины уничтожили грузовик с российскими оккупантами из противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Соответствующее видео активно публикуется в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский "Урал" уничтожили бойцы 92 отдельной механизированной бригады в Купянске, когда противник пытался сбежать из города.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
Смотрите также: ВСУ взяли в плен командира танковой роты армии России, вытащили из горящей техники — видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии