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ВСУ уничтожили из "Стугны" грузовик с российскими оккупантами — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 11:26
Уничтожение российского "Урала" (Фото: скриншот с видео)
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Вооруженные Силы Украины уничтожили грузовик с российскими оккупантами из противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Соответствующее видео активно публикуется в социальных сетях.

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Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский "Урал" уничтожили бойцы 92 отдельной механизированной бригады в Купянске, когда противник пытался сбежать из города.

Смотрите также: ВСУ взяли в плен командира танковой роты армии России, вытащили из горящей техники — видео

Дмитро Гриниченко
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