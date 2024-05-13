Вооруженные Силы Украины при помощи дронов и артиллерии уничтожили колонну военной техники оккупантов. Соответствующее видео опубликовала 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным военных, сразу 10 единиц вражеской техники уничтожила 63 ОМБр при содействии подразделений из 45 и 60 бригад.

В результате метких выстрелов артиллерии и добивания беспилотниками сожжено пять танков и пять боевых машин пехоты, пытавшихся штурмовать позиции ВСУ, отметили в бригаде. Военные не уточнили, на каком направлении была уничтожена техника оккупантов.

"К сожалению, чтобы остановить такие прорывы противника, приходится платить самую высокую цену. Но мы гарантируем, что каждая капля крови нашего воина пролита не зря. Она оборачивается для врага в десять раз большими потерями", — резюмировали в 63 ОМБр.

25 апреля бойцы ССО обнародовали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1", готовившегося к пуску ракет.

10 мая на Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" НГУ уничтожили российскую БМП с десантом, а также ликвидировали около одного отделения оккупантов.

Читайте также: Силы обороны "приземлили" российский вертолет "Аллигатор"