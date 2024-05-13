Збройні Сили України за допомогою дронів та артилерії знищили колону військової техніки окупантів. Відповідне відео опублікувала 63 окрема механізована бригада ЗСУ.

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За даними військових, одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 ОМБр за сприяння підрозділів із 45 та 60 бригад.

У результаті влучних пострілів артилерії та добивання безпілотниками спалено п’ять танків та п’ять бойових машин піхоти, що намагалися штурмувати позиції ЗСУ, зазначили в бригаді. Військові не уточнили, на якому саме напрямку була знищена техніка окупантів.

"На жаль, щоб зупинити такі прориви противника, доводиться платити найвищу ціну. Та ми гарантуємо, що кожна крапля крові нашого воїна пролита не даремно. Вона обертається для ворога удесятеро більшими втратами", – резюмували в 63 ОМБр.

25 квітня бійці ССО оприлюднили відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1", який готувався до пуску ракет.

10 травня на Харківському напрямку спецпризначенці з Центру "ОМЕГА" НГУ знищили російську БМП з десантом, а також ліквідували близько одного відділення окупантів.

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