Украинские военнослужащие уничтожили российский флаг, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал соответствующее видео.

Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор в районе контрольно-пропускного пункта "Гремяч", расположенного на границе государства-агрессора и Украины в Черниговской области.

В Генштабе заявили, что оккупанты прибегают к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах в пропагандистских целях.

Еще одна провокация оккупантов потерпела неудачу – украинские пограничники вовремя обнаружили, а бойцы 15-го армейского корпуса ВСУ уничтожили российский триколор.

В Генштабе подчеркнули, что видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена.