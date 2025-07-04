ВСУ уничтожили триколор, который РФ установила на границе с Черниговской областью – видео
Украинские военнослужащие уничтожили российский флаг, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал соответствующее видео.
Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор в районе контрольно-пропускного пункта "Гремяч", расположенного на границе государства-агрессора и Украины в Черниговской области.
В Генштабе заявили, что оккупанты прибегают к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах в пропагандистских целях.
Еще одна провокация оккупантов потерпела неудачу – украинские пограничники вовремя обнаружили, а бойцы 15-го армейского корпуса ВСУ уничтожили российский триколор.
В Генштабе подчеркнули, что видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена.
- 2 июля Генштаб сообщал, что одна из разведывательных групп смогла проникнуть в Дачное в Днепропетровской области. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была их последняя активность – украинские воины уничтожили захватчиков.