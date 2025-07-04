ЗСУ знищили триколор, який росіяни встановили на кордоні з Чернігівською областю – відео
Українські військовослужбовці знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівською областю. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відповідне відео.
Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні держави-агресора та України в Чернігівській області.
В Генштабі заявили, що окупанти вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах із пропагандистською метою.
Чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни 15 армійського корпусу ЗСУ знищили російський триколор.
Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, наголосили в Генштабі.
- 2 липня Генштаб повідомляв, що одна з розвідгруп змогла проникнути в Дачне в Дніпропетровській області. Окупанти встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їх активність – українські воїни знищили загарбників.