Українські військовослужбовці знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівською областю. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відповідне відео.

Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні держави-агресора та України в Чернігівській області.

В Генштабі заявили, що окупанти вдаються до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах із пропагандистською метою.

Чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни 15 армійського корпусу ЗСУ знищили російський триколор.

Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, наголосили в Генштабі.