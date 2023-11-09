Хотя не было официальных сообщений о том, что Украина получила от Чехии РСЗО Striga, эти системы залпового огня якобы уже находятся в распоряжении ВСУ, что видно из роликов в сети.
Чешский OSINT-исследователь опубликовал в X (Twitter) фрагменты и скриншоты из видео 61-й отдельной механизированной степной бригады, на которых зафиксировано боевое применение Striga.
#Ukraine/#Russia:— 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) November 4, 2023
First video of #Czech 122mm BM-21 MT Striga MLRS in action, on Tatra Force (815-7) 4x4 chassis, in service with #Ukrainian 61st Separate Mechanized Steppe Brigade.
The first photo of the Striga was seen back in the spring/summer of last year, but… pic.twitter.com/BNFBrUNMfh
Он отмечает, что первые фотографии Striga (в Украине. – Ред.) были сделаны в еще весной/летом 2022 года, но до сих пор не было визуальных подтверждений их боевого применения.
- 30 марта 2023 года чешские волонтеры приобрели и отправили в Украину 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.
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