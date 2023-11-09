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ВСУ якобы получили чешские РСЗО Striga, об их поставках официально не сообщалось – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 12:42
РСЗО Striga (Фото - скриншот из видео)
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Хотя не было официальных сообщений о том, что Украина получила от Чехии РСЗО Striga, эти системы залпового огня якобы уже находятся в распоряжении ВСУ, что видно из роликов в сети. 

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Чешский OSINT-исследователь опубликовал в X (Twitter) фрагменты и скриншоты из видео 61-й отдельной механизированной степной бригады, на которых зафиксировано боевое применение Striga.

Он отмечает, что первые фотографии Striga (в Украине. – Ред.) были сделаны в еще весной/летом 2022 года, но до сих  пор не было визуальных подтверждений их боевого применения.

Чешский "Град" BM-21 MT Striga производится чешской компанией Excalibur Army (она же выпускает RM-70 Vampire). РСЗО предназначена для стрельбы 40 реактивными снарядами HE-FRAG калибра 122 мм, дальность поражения до 20 км. Залп 40 ракет занимает около 20 секунд, для полной перезарядки установки нужно около семи минут.

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Сергей Бережной
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войначехияРСЗО61 бригадаStriga

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