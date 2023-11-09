Хотя не было официальных сообщений о том, что Украина получила от Чехии РСЗО Striga, эти системы залпового огня якобы уже находятся в распоряжении ВСУ, что видно из роликов в сети.

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Чешский OSINT-исследователь опубликовал в X (Twitter) фрагменты и скриншоты из видео 61-й отдельной механизированной степной бригады, на которых зафиксировано боевое применение Striga.

#Ukraine/#Russia:



First video of #Czech 122mm BM-21 MT Striga MLRS in action, on Tatra Force (815-7) 4x4 chassis, in service with #Ukrainian 61st Separate Mechanized Steppe Brigade.



The first photo of the Striga was seen back in the spring/summer of last year, but… pic.twitter.com/BNFBrUNMfh — 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) November 4, 2023

Он отмечает, что первые фотографии Striga (в Украине. – Ред.) были сделаны в еще весной/летом 2022 года, но до сих пор не было визуальных подтверждений их боевого применения.

Чешский "Град" BM-21 MT Striga производится чешской компанией Excalibur Army (она же выпускает RM-70 Vampire). РСЗО предназначена для стрельбы 40 реактивными снарядами HE-FRAG калибра 122 мм, дальность поражения до 20 км. Залп 40 ракет занимает около 20 секунд, для полной перезарядки установки нужно около семи минут.

30 марта 2023 года чешские волонтеры приобрели и отправили в Украину 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.

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