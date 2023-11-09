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ЗСУ нібито отримали чеські РСЗВ Striga, про їх постачання офіційно не повідомлялося – відео видео

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09.11.2023, 12:42
РСЗВ Striga (Фото - скриншот з відео)
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Хоча не було офіційних повідомлень про те, що Україна отримала від Чехії РСЗВ Striga, ці системи залпового вогню буцімто вже перебувають у розпорядженні ЗСУ, що видно з роликів у мережі.

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Чеський OSINT-дослідник опублікував у X (Twitter) фрагменти та скриншоти з відео 61-ї окремої механізованої степової бригади, на яких зафіксовано бойове застосування Striga.

Він зазначає, що перші фотографії Striga (в Україні. – Ред.) були зроблені ще навесні/влітку 2022 року, але досі не було візуальних підтверджень їхнього бойового застосування.

Чеський "Град" BM-21 MT Striga виробляється чеською компанією Excalibur Army (вона ж випускає RM-70 Vampire). РСЗВ призначений для стрільби 40 реактивними снарядами HE-FRAG калібру 122 мм, дальність ураження до 20 км. Залп 40 ракет займає близько 20 секунд, для повного перезаряджання установки потрібно близько семи хвилин.

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Сергій Бережний
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війначехіяРСЗВ61 бригадаStriga

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