Хоча не було офіційних повідомлень про те, що Україна отримала від Чехії РСЗВ Striga, ці системи залпового вогню буцімто вже перебувають у розпорядженні ЗСУ, що видно з роликів у мережі.

Чеський OSINT-дослідник опублікував у X (Twitter) фрагменти та скриншоти з відео 61-ї окремої механізованої степової бригади, на яких зафіксовано бойове застосування Striga.

#Ukraine/#Russia:



First video of #Czech 122mm BM-21 MT Striga MLRS in action, on Tatra Force (815-7) 4x4 chassis, in service with #Ukrainian 61st Separate Mechanized Steppe Brigade.



The first photo of the Striga was seen back in the spring/summer of last year, but… pic.twitter.com/BNFBrUNMfh