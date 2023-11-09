Хоча не було офіційних повідомлень про те, що Україна отримала від Чехії РСЗВ Striga, ці системи залпового вогню буцімто вже перебувають у розпорядженні ЗСУ, що видно з роликів у мережі.
Чеський OSINT-дослідник опублікував у X (Twitter) фрагменти та скриншоти з відео 61-ї окремої механізованої степової бригади, на яких зафіксовано бойове застосування Striga.
#Ukraine/#Russia:— 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) November 4, 2023
First video of #Czech 122mm BM-21 MT Striga MLRS in action, on Tatra Force (815-7) 4x4 chassis, in service with #Ukrainian 61st Separate Mechanized Steppe Brigade.
The first photo of the Striga was seen back in the spring/summer of last year, but… pic.twitter.com/BNFBrUNMfh
Він зазначає, що перші фотографії Striga (в Україні. – Ред.) були зроблені ще навесні/влітку 2022 року, але досі не було візуальних підтверджень їхнього бойового застосування.
- 30 березня 2023 року чеські волонтери придбали та відправили до України 15 мобільних зенітних комплексів MR-2 Victor.
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