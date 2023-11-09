Хоча не було офіційних повідомлень про те, що Україна отримала від Чехії РСЗВ Striga, ці системи залпового вогню буцімто вже перебувають у розпорядженні ЗСУ, що видно з роликів у мережі.

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Чеський OSINT-дослідник опублікував у X (Twitter) фрагменти та скриншоти з відео 61-ї окремої механізованої степової бригади, на яких зафіксовано бойове застосування Striga.

#Ukraine/#Russia:



First video of #Czech 122mm BM-21 MT Striga MLRS in action, on Tatra Force (815-7) 4x4 chassis, in service with #Ukrainian 61st Separate Mechanized Steppe Brigade.



The first photo of the Striga was seen back in the spring/summer of last year, but… pic.twitter.com/BNFBrUNMfh — 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) November 4, 2023

Він зазначає, що перші фотографії Striga (в Україні. – Ред.) були зроблені ще навесні/влітку 2022 року, але досі не було візуальних підтверджень їхнього бойового застосування.

Чеський "Град" BM-21 MT Striga виробляється чеською компанією Excalibur Army (вона ж випускає RM-70 Vampire). РСЗВ призначений для стрільби 40 реактивними снарядами HE-FRAG калібру 122 мм, дальність ураження до 20 км. Залп 40 ракет займає близько 20 секунд, для повного перезаряджання установки потрібно близько семи хвилин.

30 березня 2023 року чеські волонтери придбали та відправили до України 15 мобільних зенітних комплексів MR-2 Victor.

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