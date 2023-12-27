С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили более 500 танков российских оккупантов, сообщает СБУ. Спецслужба также опубликовала видео моментов попаданий по вражеской техники.

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Как отмечают в СБУ, среди уничтоженных ими танков – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость каждого из которых составляет около $5 млн.

"В первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурмов Авдеевки и Бахмута", – отмечают в спецслужбе.

Эффективное уничтожение танков РФ стало результатом боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ, сказано в сообщении.

13 декабря госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс сказал, что Россия может за месяц произвести или отремонтировать 100-150 танков, и это гораздо больше того, что может сейчас сделать Европа.

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