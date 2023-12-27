За год бойцы СБУ уничтожили более 500 российских танков – видео
С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили более 500 танков российских оккупантов, сообщает СБУ. Спецслужба также опубликовала видео моментов попаданий по вражеской техники.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Как отмечают в СБУ, среди уничтоженных ими танков – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость каждого из которых составляет около $5 млн.
"В первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурмов Авдеевки и Бахмута", – отмечают в спецслужбе.
Эффективное уничтожение танков РФ стало результатом боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ, сказано в сообщении.
- 13 декабря госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс сказал, что Россия может за месяц произвести или отремонтировать 100-150 танков, и это гораздо больше того, что может сейчас сделать Европа.
Смотрите также: Под Авдеевкой 47 ОМБр подбила новейший Т-90. Он начал "дрифтовать" и снес посадку — видео