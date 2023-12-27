З початку 2023 року співробітники Служби безпеки України знищили понад 500 танків російських окупантів, повідомляє СБУ. Спецслужба також опублікувала відео моментів влучань з ворожої техніки.

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Як зазначають у СБУ, серед знищених ними танків – найновіші Т-90 та Т-90М, вартість кожного з яких становить близько $5 млн.

"Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурмів Авдіївки та Бахмута", – зазначають у спецслужбі.

Ефективне знищення танків РФ стало результатом бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ, йдеться у повідомленні.

13 грудня держсекретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс сказав, що Росія може за місяць зробити або відремонтувати 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зараз зробити Європа.

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