Государственная пограничная служба показала видео с пленным чукчей, попавшим в ряды оккупационных войск, хотя соглашался он только на выполнение работ по укреплению позиций армии РФ в тылу.
В ГПСУ сообщили, что мужчина подписал контракт с Минобороны РФ, которое обещало ему работу по строительству в тылу российской обороны.
Таким образом, он попал в частную военную компанию "Ветераны" при 55 отдельной мотострелковой бригаде РФ.
Уроженец Магаданской области был взят в плен Силами обороны Украины на одном из направлений фронта.
Он рассказал, что вопреки обещанным работам в тылу его отправили на передовую позицию "Ротор".
По его словам, это привело к спору между ним и командиром, после чего командир выстрелил ему в ягодицу, и он сбежал.
За невыполнение приказа командования РФ, по его словам "там обнуляют" – например, могут прострелить ногу, двое-трое суток держать "на яме" без еды или снять с оккупантов каски и бронежилеты и отправить на передовую без экипировки.
Также, по его словам, был случай, когда оккупанта отправили на минное поле.
- В конце июня сообщалось, что Силы обороны на восточном фронте взяли в плен девять боевиков из ЧВК "Ветераны".
- 22 июля в Генштабе сообщили, что россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.
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