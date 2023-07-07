Бойцы 8 отдельного штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали видео со сдачей в плен очередного российского оккупанта, воевавшего в составе нового штурмового отряда Шторм Z.
На ролике показано, как россиянин, "заблудившийся" на украинской территории, увидел дрон ВСУ.
Взяв с собой вещи, он следовал за беспилотником. Когда достиг украинских позиций, наши воины и взяли его в плен.
На видео оккупант рассказывает, что воевал против Украины в составе штурмового отряда Шторм Z.
По словам пленника, его якобы высадили в посадке, чтобы он передал воду и патроны другим оккупантам.
Он рассказал, что его руководство пригрозило ему расстрелом, если он вернется назад.
В то же время пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказывал, что российские штурмовики из Шторм-Z "считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен".
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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