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Пошел за дроном. Эдельвейсы показали, как взяли в плен оккупанта из Шторм Z – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 18:34
Видео: Эдельвейс
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Бойцы 8 отдельного штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали видео со сдачей в плен очередного российского оккупанта, воевавшего в составе нового штурмового отряда Шторм Z.

На ролике показано, как россиянин, "заблудившийся" на украинской территории, увидел дрон ВСУ.

Взяв с собой вещи, он следовал за беспилотником. Когда достиг украинских позиций, наши воины и взяли его в плен.

На видео оккупант рассказывает, что воевал против Украины в составе штурмового отряда Шторм Z.

По словам пленника, его якобы высадили в посадке, чтобы он передал воду и патроны другим оккупантам.

Он рассказал, что его руководство пригрозило ему расстрелом, если он вернется назад.

В то же время пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказывал, что российские штурмовики из Шторм-Z "считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен".

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: В ВСУ объяснили, чем Шторм-Z отличается от Группы Вагнера: Нет такой кровавой дисциплины

Милана Головань
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войнадронпленэдельвейсШторм-Z
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