RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пішов за дроном. Едельвейси показали, як взяли у полон окупанта зі Шторм Z — відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 18:34
Відео: Едельвейс
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Бійці 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оприлюднили відео зі здачею у полон чергового російського окупанта, який воював у складі новоствореного штурмового загону Шторм Z.

На ролику показано, як росіянин, що "заблукав" на українській території, побачив дрон ЗСУ.

Взявши з собою речі, він слідував за безпілотником. Коли досягнув українських позицій, наші воїни й взяли його у полон.

На відео окупант розповідає, що воював проти України у складі штурмового загону Шторм-Z.

За словами полоненого, його нібито висадили у посадці, аби він передав воду та патрони іншим окупантам. 

Він розповів, що його керівництво пригрозило йому розстрілом, якщо він повернеться назад.

Водночас пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповідав, що російські штурмовики зі Шторм-Z "вважають, що їм щось відрізатимуть, тому бояться здаватися у полон".

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: У ЗСУ пояснили, чим Шторм-Z відрізняється від Групи Вагнера: Немає такої кривавої дисципліни

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронполонедельвейсшторм-z
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 