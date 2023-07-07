Бійці 8 окремого штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оприлюднили відео зі здачею у полон чергового російського окупанта, який воював у складі новоствореного штурмового загону Шторм Z.

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На ролику показано, як росіянин, що "заблукав" на українській території, побачив дрон ЗСУ.

Взявши з собою речі, він слідував за безпілотником. Коли досягнув українських позицій, наші воїни й взяли його у полон.

На відео окупант розповідає, що воював проти України у складі штурмового загону Шторм-Z.

За словами полоненого, його нібито висадили у посадці, аби він передав воду та патрони іншим окупантам.

Він розповів, що його керівництво пригрозило йому розстрілом, якщо він повернеться назад.

Водночас пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповідав, що російські штурмовики зі Шторм-Z "вважають, що їм щось відрізатимуть, тому бояться здаватися у полон".

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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