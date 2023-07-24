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"За невиконання наказів командири РФ обнуляють". Відео з полоненим чукчею з ПВК "Ветерани" видео

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 17:39
Відео: ДПСУ
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Державна прикордонна служба показала відео з полоненим чукчею, який потрапив до лав окупаційних військ, хоча погоджувався він тільки на виконання робіт з укріплення позицій армії РФ в тилу.

У ДПСУ повідомили, що чоловік підписав контракт з Міноборони РФ, яке обіцяло йому роботу з будівництва в тилу російської оборони.

Таким чином він потрапив до приватної військової компанії "Ветерани" при 55 окремій мотострілецькій бригаді РФ.

Уродженець Магаданської області був взятий у полон Силами оборони України на одному з напрямків фронту.

Він розповів, що всупереч обіцяним роботам в тилу його відправили на передову позицію "Ротор".

За його словами, це спричинило суперечку між ним і командиром, після чого командир вистрілив йому в сідницю, і він втік.

За невиконання наказу командування РФ, за його словами "там обнуляють" – наприклад, можуть прострелити ногу, дві-три доби тримати "на ямі" без їжі або зняти з окупантів каски та бронежилети та відправити на передову без екіпірування.

Також, за його словами, був випадок, коли окупанта відправили на мінне поле.

  • Наприкінці червня повідомлялося, що Сили оборони на східному фронті взяли у полон дев'ятьох бойовиків з ПВК "Ветерани". 
  • 22 липня у Генштабі повідомили, що росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники. 

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Оксана Житнюк
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