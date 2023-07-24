Державна прикордонна служба показала відео з полоненим чукчею, який потрапив до лав окупаційних військ, хоча погоджувався він тільки на виконання робіт з укріплення позицій армії РФ в тилу.

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У ДПСУ повідомили, що чоловік підписав контракт з Міноборони РФ, яке обіцяло йому роботу з будівництва в тилу російської оборони.

Таким чином він потрапив до приватної військової компанії "Ветерани" при 55 окремій мотострілецькій бригаді РФ.

Уродженець Магаданської області був взятий у полон Силами оборони України на одному з напрямків фронту.

Він розповів, що всупереч обіцяним роботам в тилу його відправили на передову позицію "Ротор".

За його словами, це спричинило суперечку між ним і командиром, після чого командир вистрілив йому в сідницю, і він втік.

За невиконання наказу командування РФ, за його словами "там обнуляють" – наприклад, можуть прострелити ногу, дві-три доби тримати "на ямі" без їжі або зняти з окупантів каски та бронежилети та відправити на передову без екіпірування.

Також, за його словами, був випадок, коли окупанта відправили на мінне поле.

Наприкінці червня повідомлялося, що Сили оборони на східному фронті взяли у полон дев'ятьох бойовиків з ПВК "Ветерани".

22 липня у Генштабі повідомили, що росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.

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