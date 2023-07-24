Державна прикордонна служба показала відео з полоненим чукчею, який потрапив до лав окупаційних військ, хоча погоджувався він тільки на виконання робіт з укріплення позицій армії РФ в тилу.
У ДПСУ повідомили, що чоловік підписав контракт з Міноборони РФ, яке обіцяло йому роботу з будівництва в тилу російської оборони.
Таким чином він потрапив до приватної військової компанії "Ветерани" при 55 окремій мотострілецькій бригаді РФ.
Уродженець Магаданської області був взятий у полон Силами оборони України на одному з напрямків фронту.
Він розповів, що всупереч обіцяним роботам в тилу його відправили на передову позицію "Ротор".
За його словами, це спричинило суперечку між ним і командиром, після чого командир вистрілив йому в сідницю, і він втік.
За невиконання наказу командування РФ, за його словами "там обнуляють" – наприклад, можуть прострелити ногу, дві-три доби тримати "на ямі" без їжі або зняти з окупантів каски та бронежилети та відправити на передову без екіпірування.
Також, за його словами, був випадок, коли окупанта відправили на мінне поле.
- Наприкінці червня повідомлялося, що Сили оборони на східному фронті взяли у полон дев'ятьох бойовиків з ПВК "Ветерани".
- 22 липня у Генштабі повідомили, що росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники.
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