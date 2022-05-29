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Зеленский: 2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим и отстроим – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 16:24
Владимир Зеленский в Харьковской области (фото – скриншот из видео пресс-службы президента)
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Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео из поездки в Харьковскую область.

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"2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. И в Харькове, и во всех других городах и селах, куда пришло зло", – написал Зеленский.

Сегодня также появились сообщения, что Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский харьковская область
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