Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео из поездки в Харьковскую область.

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"2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. И в Харькове, и во всех других городах и селах, куда пришло зло", – написал Зеленский.

Сегодня также появились сообщения, что Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим.

Сергей Бережной

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