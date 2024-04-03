Украина осознает, к каким действиям в войне готовится Россия, поэтому совместно с партнерами стоит подготовить ответ. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что сейчас постепенно планируется работа Украины с партнерами на ближайшие месяцы.

"И май, и июнь должны стать временем активности ради Украины, ради того, чтобы достичь наших задач в этой войне. Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров, должен быть сильный ответ на российские операции – любые российские операции", – заявил Зеленский.

Он убежден, что Украина должна победить в войне, так как это "исторический шанс – сломать российский реваншизм".

Глава государства также сообщил, что заслушал "длительный и детальный" доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского – о действиях Сил обороны на ключевых направлениях, защите и укреплении украинских позиций, давлении на позиции оккупантов, ключевых планах оборонных и активных действий на ближайшее время.

3 апреля Зеленский сообщил, что россияне планируют набрать 300 000 дополнительных военных к началу лета.

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