Україна усвідомлює, до яких дій у війні готується Росія, тому спільно із партнерами варто підготувати відповідь. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що наразі поступово планується робота України із партнерами на найближчі місяці.

"І травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції", – заявив Зеленський.

Він переконаний, що Україна має перемогти у війні, адже це "історичний шанс – зламати російський реваншизм".

Глава держави також повідомив, що заслухав "тривалу й детальну" доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – про дії Сил оборони на ключових напрямках, захист і зміцнення українських позицій, тиск на позиції окупантів, ключові плани оборонних та активних дій на найближчий час.

3 квітня Зеленський повідомив, що росіяни планують набрати 300 000 додаткових військових на початок літа.

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