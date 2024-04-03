ГУР: Перемога на полі бою зараз неможлива через перевагу Росії. Тому атакуємо глибокі тили
Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україна сьогодні не може перемогти на полі бою через перевагу росіян, а тому атакує інфраструктуру окупантів у тилах. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian.
З його слів, європейські політики помилилися, коли побоювалися "ескалації" війни.
"Що для нас означає ескалація? У нас було два роки війни. Це щоденна процедура. Росія бомбить нашу територію. Вона вражає електростанції та цивільну інфраструктуру", – сказав Скібіцький.
Він зазначив, що перемога на полі бою в цей час неможлива з огляду на військову перевагу Росії, а також брак артилерійських снарядів та авіації у Сил оборони.
"У нас немає іншого вибору, окрім як розпочати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, у тому числі з військовими. Це інфраструктура, центри управління та контролю, а також промислові виробництва, які виробляють зброю та боєприпаси", – заявив розвідник.
Військовий наголосив, що Україна використала стандартну процедуру НАТО, відому як "центр тяжіння" або "шестерня".
"Модель, у якій величезних результатів можна досягти шляхом вибору, а потім усунення кількох ретельно вибраних особливо важливих цілей", – резюмував заступник начальника розвідки.
- Вранці 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, що випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.
- Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.
- Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це спільна операція Служби безпеки України та ГУР.
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