ГУР: Перемога на полі бою зараз неможлива через перевагу Росії. Тому атакуємо глибокі тили

Скібіцький заявив, що Сили оборони не мають переваги в авіації та артилерії, а тому Україна почала атакувати цілі в глибокому тилу росіян

Вадим Скібіцький (Фото: скриншот із відео)

Заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україна сьогодні не може перемогти на полі бою через перевагу росіян, а тому атакує інфраструктуру окупантів у тилах. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian.

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З його слів, європейські політики помилилися, коли побоювалися "ескалації" війни.

"Що для нас означає ескалація? У нас було два роки війни. Це щоденна процедура. Росія бомбить нашу територію. Вона вражає електростанції та цивільну інфраструктуру", – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що перемога на полі бою в цей час неможлива з огляду на військову перевагу Росії, а також брак артилерійських снарядів та авіації у Сил оборони.

"У нас немає іншого вибору, окрім як розпочати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, у тому числі з військовими. Це інфраструктура, центри управління та контролю, а також промислові виробництва, які виробляють зброю та боєприпаси", – заявив розвідник.

Військовий наголосив, що Україна використала стандартну процедуру НАТО, відому як "центр тяжіння" або "шестерня".

"Модель, у якій величезних результатів можна досягти шляхом вибору, а потім усунення кількох ретельно вибраних особливо важливих цілей", – резюмував заступник начальника розвідки.

Вранці 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, що випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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