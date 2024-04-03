ГУР: Победа на поле боя сейчас невозможна из-за превосходства России. Поэтому атакуем тылы

Скибицкий заявил, что у Сил обороны нет превосходства в авиации и артиллерии, а поэтому Украина начала атаковать цели в глубоком тылу россиян

Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украина сегодня не может победить на поле боя из-за превосходства россиян, а поэтому атакует инфраструктуру оккупантов в тылах. Об этом он сообщил в комментарии газете The Guardian.

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По его словам, европейские политики ошиблись, когда опасались "эскалации" войны.

"Что для нас означает эскалация? У нас было два года войны. Это ежедневная процедура. Россия бомбит нашу территорию. Она поражает электростанции и гражданскую инфраструктуру", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что победа на поле боя в настоящее время невозможна, учитывая военное превосходство России, а также нехватку артиллерийских снарядов и авиации у Сил обороны.

"У нас нет другого выбора, кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, в том числе с военными. Это инфраструктура, центры управления и контроля, а также промышленные производства, производящие оружие и боеприпасы", — заявил разведчик.

Военный подчеркнул, что Украина использовала стандартную процедуру НАТО, известную как "центр тяжести" или "шестеренка".

"Модель, в которой огромных результатов можно достичь путем выбора, а затем устранения нескольких тщательно выбранных особо важных целей", — резюмировал замначальника разведки.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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