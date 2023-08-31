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Зеленский: Договорено о поставках большой партии бронированных "медэваков" для фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 22:10
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Украина получит "большую партию" бронированных медицинских автомобилей для фронта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Важная новость для передовой: договорено о поставке в Украину бронированных "медэваков", большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось", – сказал Зеленский.

Он не уточнил, с каким государством договорено о поставках, о каком конкретно количестве и о каких сроках идет речь.

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Оксана Житнюк
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