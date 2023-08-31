Украина получит "большую партию" бронированных медицинских автомобилей для фронта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Важная новость для передовой: договорено о поставке в Украину бронированных "медэваков", большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось", – сказал Зеленский.

Он не уточнил, с каким государством договорено о поставках, о каком конкретно количестве и о каких сроках идет речь.

29 августа США объявили о новом пакете помощи Украине – в нем боеприпасы для ПВО и HIMARS, снаряды, Javelin.

30 августа сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи: там еще 10 танков Leopard, РЛС, разведдроны.

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