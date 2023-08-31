Украина получит "большую партию" бронированных медицинских автомобилей для фронта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Важная новость для передовой: договорено о поставке в Украину бронированных "медэваков", большой партии. То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось", – сказал Зеленский.
Он не уточнил, с каким государством договорено о поставках, о каком конкретно количестве и о каких сроках идет речь.
- 29 августа США объявили о новом пакете помощи Украине – в нем боеприпасы для ПВО и HIMARS, снаряды, Javelin.
- 30 августа сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи: там еще 10 танков Leopard, РЛС, разведдроны.
Читайте также: Зеленский: Нам нужно 160 штук F-16. Союзники уже согласились предоставить 50-60 самолетов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Зеленский: В каждой из 16 бригад, которые я посетил, сказали о проблемах с комплектованием 17.08.2023Британский генерал об ударах по РФ: Надо атаковать больше военных объектов, но все законно 10.08.2023Контрнаступление на Запорожье. США: Никто не скажет, каким будет результат. Не так быстро 09.08.2023
Последние новости
Комментарии