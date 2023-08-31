RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Домовлено про постачання великої партії броньованих "медеваків" для фронту видео

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 22:10
Відео: Офіс президента
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство

Україна отримає "велику партію" броньованих медичних автівок для фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих "медеваків", великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало", – сказав Зеленський.

Він не уточнив, з якою державою домовлено про постачання, про яку конкретно кількість і про які терміни йдеться.

Читайте також: Зеленський: Нам потрібно 160 штук F-16. Союзники вже погодились надати 50-60 літаків

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогамедевак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 