Україна отримає "велику партію" броньованих медичних автівок для фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
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"Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих "медеваків", великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало", – сказав Зеленський.
Він не уточнив, з якою державою домовлено про постачання, про яку конкретно кількість і про які терміни йдеться.
- 29 серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україні – в ньому боєприпаси для ППО й HIMARS, снаряди, Javelin.
- 30 серпня повідомлялось, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги: там ще 10 танків Leopard, РЛС, розвіддрони.
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