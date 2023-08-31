Україна отримає "велику партію" броньованих медичних автівок для фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Важлива новина для передової: домовлено про постачання в Україну броньованих "медеваків", великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало", – сказав Зеленський.

Він не уточнив, з якою державою домовлено про постачання, про яку конкретно кількість і про які терміни йдеться.

29 серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україні – в ньому боєприпаси для ППО й HIMARS, снаряди, Javelin.

30 серпня повідомлялось, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги: там ще 10 танків Leopard, РЛС, розвіддрони.

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