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Зеленский: Две недели – и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 23:16
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о новых шагах Германии в военной помощи Украине. Он сообщил, что Берлин поможет украинской армии с противовоздушной обороной, боеприпасами и прочими.

"Имеем очередные шаги в оборонной помощи нашему государству от Германии, спасибо за них. Две недели – и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине... Все, что усиливает защиту Украины от российского террора, все, что дает нашим воинам больше возможностей для активного движения – все это защищает и каждого в странах-партнерах, каждого в Европе, каждого в мире", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что термин "проигрыш" должен стать спутником термина "агрессор", и это может обеспечить только победа Украины.

"Выиграть бой для Украины – это выиграть бой и для себя. Следует об этом помнить. Всегда. А особенно тем, кто пытается выигрывать только для себя лично. И совсем не на передовой", – сказал Зеленский.

  • 29 марта Бундестаг одобрил увеличение военной помощи Украине еще на 12 млрд евро.
  • Сегодня Дания объявила, что передаст Украину 100 танков Leopard 1.

Читайте также: Зеленский: Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества

Оксана Житнюк
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войнаВладимир Зеленский
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