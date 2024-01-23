Совет национальной безопасности и обороны принял решение об экономической безопасности и стабильности в период военного положения, а также о трехмесячном "моратории на процессуальные действия". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Сегодня есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины насчет экономической безопасности и экономической стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях", – заявил Зеленский.

Он отметил, что будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства.

"В его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", – сказал президент.

Он также сообщил, что правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, "чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес".

"Определен на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе" , – сообщил президент.

22 января представители Кабмина провели встречу с представителями украинского бизнеса. Зеленский заявил о "сложностях" и "непростой дискуссии".

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