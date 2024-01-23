Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану, а також про тримісячний "мораторій на процесуальні дії". Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що буде сформовано Раду з підтримки підприємництва.

"До її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", – сказав президент.

Він також повідомив, що уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, "щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес".

"Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого – все детально в указі", – повідомив президент.

22 січня представники Кабміну провели зустріч з представниками українського бізнесу. Зеленський заявив про "складнощі" і "непросту дискусію".

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